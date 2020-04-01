الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً ليلاً غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الموج الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 07:01 والجزر الأول عند الساعة 14:15 الجزر الثاني عند الساعة **:** وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:51 المد الثاني عند 03:48 والجزر الاول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 21 90 35 دبي 35 22 85 30 الشارقة 33 21 85 35 عجمان 29 20 85 30 أم القيوين 30 19 85 35 رأس الخيمة 36 19 80 30 الفجيرة 28 21 75 30 العين 34 21 85 20 ليوا 36 18 75 20 الرويس 32 19 80 35 السلع 31 20 85 30 دلما 31 20 80 25 طنب الكبرى 30 21 80 35 طنب الصغرى 30 21 80 35 أبو موسى 30 21 80 35