جولة (البيان) في اللولو هايبر ماركت تؤكد توافر الكمامات بأسعار أقل من الصيدليات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت جولة (البيان) في اللولو هابير ماركت عند الثالثة والنصف ظهر أمس بمنطقة الحزانة في الشارقة، والتي استطلعت فيها آراء عدد من المستهلكين من جنسيات مختلفة، توافر الكمامات بأسعار مناسبة وأقل من الصيدليات، حيث تباع الـ 50 قطعة بـ 99 درهماً، وفي الصيدليات تباع بأكثر من 150 درهماً بفرق 60 درهماً، و15 قطعة بسعر 24 درهماً، كما بينوا أن أسعار المعقمات ثابتة ومتوافرة، منها معقم اليدين بيو جلو ويباع بـ 19.95 درهماً، وناتشر إن كير ويباع بـ 14، 50 درهماً.

8 أفرع

يقول نوشاد مدير إدارة التسويق بمراكز اللولو هايبر ماركت إن كافة الكمامات متوافرة في كل فروع اللولو على مستوى الدولة، ومنها فرع اللولو في منطقة الخزانة، كما أن هناك مراقبة يومية للأفرع للتأكد من مدى توافر الكمامات والمعقمات، والتي يباع جميعها بأسعار أقل ما هو موجود في الصيدليات، لافتاً الى أن لديهم 8 أفرع في الشارقة، وجميعها متوافر فيها الكمامات، وأن هناك مخزوناً كبيراً متوفراً منها في المستودعات.

تقول أم راشد، التي استطلعت (البيان) رأيها، إن الكمامات متوافرة في فرع الحزانة وبأسعار أقل من 100 درهم، وبينت أنها اشترت 50 كمامة بـ 99 درهماً، وأنها حصلت سعرها في الصيدليات بـ 150 درهماً، ما يبين أن الأسعار في المركز معقولة قياساً بالأسواق الأخرى.

توافر البضائع

وفي ذات السياق يقول بلال مزهر إن كافة البضائع متوافرة باللولو هايبر ماركت، سواء أكانت معقمات أم كمامات أم خلافه، كما أن السلع الأخرى متوافرة وبكميات كبيرة، الأمر الذي يطمئن كافة المستهلكين، وبأسعار مناسبة لكل ذوي الدخول.

وتقول رينا مانو، متسوقة، إن كافة السلع التي أتت من أجلها متوافرة، وأبرزها المعقمات والكمامات، والتي تعتبر أسعارها معقولة مقارنة بالأسواق الخارجية، وإنها اشترت معقم اليدين بيو جلو بـ 19.95 درهماً، وناتشر أن كير ويباع بـ 14، 50 درهماً، كما أن أسعار الخضراوات ثابتة، ومكتوبة على كل سلعة .

ويقول شاهل إنه أتى خصيصاً لشراء الكمامات من اللولو لأنها ذات جودة، كما أن أسعارها معقولة مقارنة بالأسعار الأخرى، حيث تباع 15 قطعة من الكمامات بـ 24 درهماً، وهو أقل بكثير من أسعار الصيدليات، مبيناً في الوقت ذاته توافر كافة السلع الأساسية من زيوت بمختلف أنواعها والطحين والأرز بأسعار ثابتة ومكتوبة، الأمر الذي لا يترك مجالاً للغش وزيادة الأسعار.

إغلاق

من جهة أخرى أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، عدداً من الصيدليات في الإمارة إلى جانب مخالفة أخرى وتنبيهها بعد ورود شكاوى من قبل المستهلكين برفع أسعار السلع، وخاصة تلك المتعلقة بالكمامات المعقمات وأغطية اليد (القفازات)، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرادعة وفقاً للقوانين المعمول بها.

وتمكنت اقتصادية الشارقة خلال حملاتها التفتيشية المكثفة على أسواق الإمارة من ضبط العديد من الصيدليات، والتي وصل عددها قرابة 28 صيدلية، حيث نتج عن ذلك إغلاق 8 منها ومخالفة 4 صيدليات وتنبيه 9 أخرى. ويأتي ذلك من منطلق حرص الدائرة على صد عمليات الاستغلال، وسعياً منها لضبط الأسواق ومنع الممارسات الخاطئة في الإمارة تزامناً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

تدابير

كما أكدت الدائرة أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة استغلال بعض التجار ومراكز البيع التجارية للظروف الراهنة، مشيرة إلى أن فرق الضباط التجاريين على أتم الاستعداد لرصد هذه الحالات والتجاوزات، وتعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع لوضع حد للمخالفين والمتجاوزين.

وتعكس الحملات التي تجريها إدارة الرقابة والحماية التجارية حرص الدائرة على تحقيق التوازن المثالي في المحافظة على حقوق المستهلك وعدم التلاعب في الأسعار، حيث قامت الدائرة بتنفيذ حملات تفتيشية في مختلف مناطق الشارقة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، نتج عنها العديد من المخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتعهد المقدّم للدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها، ورفع الأسعار وغيرها.

وتهيب دائرة التنمية الاقتصادية الجمهور بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic ، أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.