حديقة الحيوانات بالعين تعقم مرافقها وتطبق نظام العمل عن بعد

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تواصل حديقة الحيوانات في منطقة العين تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن خطتها المتكاملة لتعزيز التدابير الوقائية، حيث كثَفت جهودها في عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافقها وذلك باستخدام مواد تعقيم معتمدة.

وقال عمر البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديثه لـ "البيان": "تبذل حديقة الحيوانات في منطقة العين كافة التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة مؤسسات وهيئات الدولة في هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف:" وعلى الرغم من اعتماد الحديقة نظام العمل عن بعد، إلا أن هناك موظفين يتطلب منهم بأن يكونوا على رأس عملهم إلى اليوم وهم ملاحظي الحيوانات حيث يتعدى عددهم أكثر من 100 موظف، ويقدمون الرعاية لأكثر من 4000 حيوان في الحديقة. وللعلم فهم يؤدون مهامهم ضمن بيئة صحية وآمنة.

كما تم تركيب أجهزة المسح الحراري للاطمئنان على صحة الموظفين الذين يتطلب منهم التواجد أيضا في إدارات الحديقة. إلى جانب تعقيم وسائل المواصلات المخصصة لنقل الموظفين بين مرافق الحديقة، على أن تكون المسافة بين الراكب والآخر متر إلى مترين". مؤكدا على أن مواد التعقيم التي يتم استخدامها في تعقيم مرافق وأقسم الحديقة هي منتجات آمنة وتضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان، وفق المعايير والاشتراطات المعمول بها.

ومن جانب آخر أوضح أحمد كرامة العامري مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في حديقة الحيوانات بالعين بأنه جاء تطبيق قرار العمل عن بُعد كإجراء احترازي تجريبي حرصا من الحديقة على سلامة الموظفين مع ضمان استمرارية الأعمال خلال الطوارئ، مع استعداد وجاهزية الدعم الفني في الحديقة لتوفير الاحتياجات التي يتطلبها الموظف أثناء عمله عن بعد. وأضاف:"كما تم إنشاء غرف اجتماعات افتراضية لتمكين الموظفين للدخول عليها عن طريق الانترنت عبر الحواسيب المحمولة أو الأجهزة الذكية، ما يضمن تواصل الموظفين على مدار الساعة. هذا وتمت تهيئة الموظفين سابقا لاستخدام النظام إلى أن تمت عملية تطبيقه. حيث وفرت الحديقة جميع التجهيزات والأنظمة الإلكترونية التي من شأنها تقديم الدعم اللازم للموظف أثناء عمله عن بعد، بالإضافة للدورات التدريبية للإدرات المستهدفة و نشر التعليمات الإرشادية لتسهيل عملية إدارة التغيير ". ولفت إلى أن الحديقة عملت على اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة مثل التوعية والإرشاد الإلزامي وإلغاء نظام البصمة الإلكتروني، وإلغاء جميع الفعاليات الداخلية التي تركز على تجمع الموظفين في مكان واحد، والالتزام بالتعقيم وعدم الحضور إلى مكان العمل في حال الشعور بأي أعراض مرضية معدية مثل السعال والزكام واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية وغيرها من التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة في أماكن العمل.

جودة الأداء خلال الطوارئ:

كما حرص محمد العلوي قائد فريق الأزمات والطوارئ في حديقة الحيوانات بالعين على توجيه الإدارات المعنية على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في ظل الاجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة والعالم للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار. وقال:" نحرص بلا شك على ضمان استمرارية الأعمال وجودة الأداء خلال الطوارئ لذلك بدأت حديقة الحيوانات بالعين على تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض إداراتها. وأنوه إلى أن الحديقة تملك خططا واستراتيجيات يتم دراستها وتحديثها دوريا في حالة الأزمات والطوارئ، حيث تعتبر التطبيقات الإلكترونية الحل الأنسب لهذا التحدي الذي يعد أمرا واقعا يدفع جميع المؤسسات في الدولة بأن تتحضر وتتجهز لهذا التحول الاحترازي."