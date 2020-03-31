طرق دبي: إغلاق وتعديل أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار "برنامج التعقيم الوطني" الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية التي تتخذها هيئة الطرق والمواصلات، للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتفعيلاً لتقديم الخدمات للمتعاملين عبر القنوات الإلكترونية والذكية، أعلنت الهيئة عن اغلاق وتعديل مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين، اعتباراً من غدٍ الأربعاء 1 أبريل إلى 9 أبريل، قابلة للتعديل والتغيير.

ووفقاً للخطة سيتم تعديل أوقات عمل مركزي إسعاد المتعاملين في البرشاء وديرة، لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وسيتم إغلاق مراكز الهيئة المشتركة مع بلدية دبي في العوير والمنارة والكفاف والطوار، وكذلك إغلاق 12 مركزاً من مراكز مزودي الخدمات، وتشمل المراكز التالية: الشيراوي، وكارس الممزر، وسبيدفت، ومراكز تسجيل في منطقة ديسكفري جاردنز، والمدينة العربية، والطوار، ومراكز واصل في الجداف، والعربي سنتر، وند الحمر، ومركزي مميز في البرشاء والمزهر، ومركز شامل في المحيصنة.

وسيتم خلال الفترة ذاتها، تعديل أوقات عمل 15 مركزاً لمزودي الخدمات، لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وتشمل المراكز التالية: مركزي اتو برو في منطقتي السطوة والمنخول، ومراكز تسجيل في مناطق القصيص والبرشاء والورسان وموتور سيتي والعوير وجبل علي وحتا، ومراكز شامل في مناطق الحضيبة والقصيص وند الحمر، ومركز المتكاملة في القوز، ومركز تمام الكندي، ومركز كارس في ديرة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أغلقت في تاريخ 22 مارس الجاري مركز إسعاد المتعاملين في منطقة أم رمول.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات المتعاملين لاستخدام القنوات الإلكترونية والذكية لإنجاز معاملتهم بيسر وسهولة، كما دعت مرتادي مراكز اسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات إلى التعاون مع موظفي المراكز، وترك المسافة الكافية بين المتعاملين (التباعد الجسدي)، واستخدام أدوات الحماية الشخصية اثناء خلال زيارة المراكز والتواجد في الأماكن العامة.