إلغاء مخالفات تراخيص اقتصادية في أبوظبي بإجمالي 246 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع حزمة الحوافز الاقتصادية، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعميماً بإلغاء مخالفات تراخيص اقتصادية بإجمالي 246 مليون درهم، ما يساهم في خفض التكاليف لنحو 72 ألف و200 شركة خاصة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاعين التجاري والصناعي في أبوظبي.

وتأتي المبادرة في صميم دعم حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها أبوظبي في 16 مارس الجاري لتخفيف الضغوط الناجمة عن عدم اليقين الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مما يعزز المرونة المالية للأعمال ويسرّع انتعاش الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.