الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 54 كم/س أحيانا على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج يصبح متوسطا ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والثاني عند الساعة 22:12 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والثاني عند 01:14 والجزر الأول عند الساعة 07:50 والثاني عند الساعة 20:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 21 80 30 دبي 26 23 75 35 الشارقة 27 20 80 35 عجمان 28 21 85 40 أم القيوين 27 22 85 45 رأس الخيمة 27 21 90 45 الفجيرة 30 22 85 40 العين 29 20 80 25 ليوا 29 20 85 30 الرويس 27 21 85 35 السلع 27 20 85 40 دلما 28 21 80 45 طنب الكبرى 26 20 80 50 طنب الصغرى 26 20 80 50 أبو موسى 26 20 80 50