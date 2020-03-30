تعرف إلى المناطق المخصصة لبرنامج التعقيم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تقسم مناطق الإمارة إلى 9 قطاعات رئيسية لتنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم، من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحاً، حتى يوم الأحد الموافق 5 من ابريل المقبل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني.

القطاع الأول: الرمس – ضاية – كبده – وادي شحه – خور خوير – غليلة - وادي غليلة – شعم – وادي شعم – الجير.

القطاع الثاني: شمل – وادي البيح – الغب - سيح الغب – العريبي – سيح العريبي – الجويس – القصيدات – سيح القصيدات – الصالحية.

القطاع الثالث: جلفار – المعيريض – المعمورة - النخيل – رأس الخور – دفان رأس الخيمة – الجويس.

القطاع الرابع: القصيدات – خزام – الفلية – الظيت – العرقوب – مدينة خليفة بن زايد.

القطاع الخامس: سيح الحرف – وادي نقب – سيح البير – خت – الشاغي – الدقداقة – الحمرانية.

القطاع السادس: الجزيرة الحمرا – الرفاعة – جزيرة المرجان.

القطاع السابع: الساعدي – أم العرج – اذن – الغيل – الليم – مدينة محمد بن زايد – اعثمه – وادي كوب.

القطاع الثامن: مسافي – دفتا – وادي اصفني – كدره – شوكة.

القطاع التاسع: العجيلي – المنيعي – وادي الكور – الحويلات – البراحة.