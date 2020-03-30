1098من القوى العاملة تشارك في أعمال التعقيم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

شارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير و لليوم الثالث على التوالي، بأعمال الغسيل والتعقيم بالتزامن مع الحملة الوطنية للتعقيم على مستوى إمارة أبوظبي، وتستمر عمليات التعقيم حتى يوم الأحد الموافق 5 أبريل.

هذا ويخصص مركز تدوير 1098 من القوى العاملة لدعم عمليات التعقيم، متمثلةً في 22 مهندساً فنياً، هذا بالإضافة إلى 244 مشرفاً ومنسقاً، 234 عاملاً مؤهلاً ، و131 سائق معدات، و467 فنياً .

وتشمل القطاعات التي تستهدفها أعمال التعقيم: القطاع الأول ويتضمن شارع الدفاع، وشارع السلام وشارع حمدان، شارع المرور، شارع الكورنيش، شارع شخبوط بن سلطان، النادي السياحي، شارع سلامة بن بطي، بينما يشمل القطاع الثاني منطقة الخالدية والكرامة، جمعية أبوظبي التعاونية، كارفور طريق المطار، اللولو مداخل الخالدية مول، محيط سبينس، الخالدية، المشرف، الخبيرة، فيما يتضمن القطاع الثالث كلاً من أسواق الفلاح أسواق خليفة، حدائق جزيرة ياس، أسواق الشهامة، أسواق الباهية، أسواق السمحة، أسواق الرحبة، مواقف المباني الحكومية في مدينة شخبوط.



ويتضمن القطاع الرابع كلاً من مدينة محمد بن زايد، مصفح، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، بوابة مدينة أبوظبي، الشامخة والختم، بينما يتضمن القطاع الخامس مدينة زايد والمرفأ والسلع وليوا والمرفأ وغياثي ودلما.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الحثيثة والتظافر المجتمعي الذي يشارك به مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير، للحد من تفشي فايروس كورونا، ويوفر المركز الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات التعقيم في المرافق العامة، باستخدام مواد آمنة وصديقة للبيئة والإنسان والحيوان.