أمطار متوقعة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة شمالاً وشرقاً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة.. يصبح رطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب شرقاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح.. جنوبية شرقية - جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر / 25 – 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س أحياناً.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة 04:19 و الجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:47 .

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند 00:38 والجزر الاول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:50 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 32 22 80 30 دبي 32 23 85 30 الشارقة 31 20 80 30 عجمان 31 21 85 30 أم القيوين 30 22 85 30 رأس الخيمة 28 21 85 30 الفجيرة 26 22 85 40 العين 31 20 90 35 ليوا 32 23 85 30 الرويس 30 23 85 30 السلع 30 22 85 30 دلما 29 23 80 45 طنب الكبرى 30 23 80 50 طنب الصغرى 30 23 80 50 أبو موسى 30 23 80 50 .