بلدية الفجيرة تغلق عددا من الصيدليات المخالفة وتصادر 18650 كمام طبي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن المهندس محمد سيف الافخم مدير بلدية الفجيرة ان الحملات المكثفة للأسواق من قبل حماية المستهلك أسفرت عن إغلاق عدد من الصيدليات والمنشآت المخالفة، بعد ان تم ضبط حالات احتكار للكمامات والمغالاة بأسعارها في عدد من الصيدليات والمنشآت، وجرى على اثره اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، لمخالفتهم القوانين المتبعة ، ومصادرة 18650 كمام التي تم احتكارها.

مؤكدًا مواصلة قسم حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية على جميع المحلات والصيدليات في الإمارة ومتابعة عمليات بيع الكمامات الطبية لمنع احتكارها في الأسواق او استغلال البعض الوضع الصحي الراهن والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد برفع الأسعار.



وشدد الأفخم على أن البلدية لن تتهاون اطلاقا مع أي صيدلية أو منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات أو تقوم باحتكارها. وسيتم تنفيذ العقوبات الوارده بقانون حماية المستهلك رقم ٢٤ لسنه ٢٠٠٦ بشأن احتكار السلع والخدمات، ويهيب بالسادة المزودين بعدم الإحتكار ، لما له من ضرر كبير على الاقتصاد العام، وكذلك على المستهلكين عدم الإقبال بشكل متزايد على شراء السلع الغير ضرورية لما له من خلق طلب غير حقيقي للسلعة بما يضر السعر العام.



وناشدت البلدية المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036 ، أو عبر تطبيق " سمارت الفجيرة " .