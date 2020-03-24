«هيئة الاتصالات» تتيح 5 تطبيقات للتواصل مجاناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة، عن إتاحة 5 تطبيقات للتواصل مجاناً وبشكل استثنائي حتى إشعار آخر.

وأضافت الهيئة رداً على استفسارات الإعلاميين، أن اتاحة هذه التطبيقات يأتي في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، وضمن جهودها لدعم التعلم عن بعد والعمل عن بعد.



ونوهت الهيئة إلى أن التطبيقات المتاحة والتي ستعمل على كافة الشبكات في الدولة وهي: تطبيق ميكروسوفت تيمز، وتطبيق زوم، وتطبيق بلاكبورد.

وذكرت الهيئة أن هناك أيضا تطبيقات تم اتاحتها ستعمل على شبكات الإنترنت الثابتة وهي: ميكروسوفت سكايب للأعمال، وجوجل هانغ آوت ميت.



وبينت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر.