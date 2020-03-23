حمدان بن محمد يؤكد: استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات استطاعت تأمين الحماية المطلوبة بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ.

وقال سموه عبر حسابه في انستغرام: "من خلال متابعتنا يومياً لما يجري حول العالم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" نرى أن الوضع يزداد سوءا بشكل ملحوظ. ولكن بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ في الدولة استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا حتى اللحظة".

وأضاف سموه: "من الآن وللحفاظ على سلامة المجتمع علينا جميعاً أن نتفهم خطورة الوضع وندرك الحقائق التي تتكشف حولنا. نحن في دبي لسنا بمعزل عما يشهه العالم".

وتابع سموه قائلاً: "هذا الوباء يمثل تهديداً حقيقياً لنا جميعاً ولعائلاتنا ولأصدقائنا. الطريقة الوحيدة لضمان سلامة أحبابنا هي أن نتصرف بمسؤولية الآن وهذه المسؤولية على الجميع دون أي استثناء. خلك في البيت".

وأوضح سموه أن التباعد الاجتماعي لم يعد خياراً بل بات ضرورة مطلوبة منا جميعا لتأمين سلامة مديتنا ومجتمعنا.

وقال سموه لنتذكر جميعاً نحن أقوى بتضامننا. نحن هنا من أجلكم ونحن على ثقة بكم وبالتزامكم جميعاً وبتصرفكم بمسؤولية ووعي في هذه الظروف خلك في البيت.