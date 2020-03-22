غرفة الفجيرة تعمل على تعقيم مراكز خدماتها ومرافقها الداخلية

المصدر: الفجيرة - البيان

واصلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة جهودها في تنفيذ عمليات التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية موظفيها و متعامليها من فيروس كورونا المستجد، و ذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة و السلامة المجتمعية. حيث كثفت يوم أمس إدارة الغرفة جهودها في عمليات تعقيم وتطهير المباني التابعة لها خصوصا صالات خدمة العملاء ومراكز تقديم الخدمات، وسخرت في هذا الإطار كافة الإمكانيات لتوفير كل ما يلزم في إنجاح استراتيجية التباعد الاجتماعي خصوصا في حالة خدمة العملاء.



كما شملت عمليات التعقيم والتطهير، كافة مكاتب المبنى الرئيسي للغرفة ومبنى فرع دبا ، ومراكز المعارض في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة ، وتم تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة، وكذلك صالات استقبال المتعاملين والمرافق الداخلية و الخارجية المختلفة، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية وقدرة على مكافحة الفيروسات والجراثيم والملوثات المختلفة ، إلى جانب توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل و حث الموظفين على استخدامها باستمرار لضمان سلامتهم و سلامة من حولهم .



وأوضح سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة أن إدارة الغرفة حرصت على التعقيم والتطهير للمراكز الخدمية للمؤسسة و مرافقها الداخلية ، عن طريق شركات متخصصه في هذا المجال للمحافظة على سلامة المجتمع ، كما وفرت لفرق العمل الداخلية كافة المستلزمات المعنية بالتعقيم لاستمرار عمليات التطهير اليومي ، ووضع المعقمات على جميع النقاط الخارجية للمؤسسة وداخل الأقسام وفي مراكز تقديم الخدمة وسعادة المتعاملين.مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة .



وأضاف الهنداسي : تضمنت إجراءاتنا ايضاً استبدال البصمة اليدوية باستخدام البصمة الإلكترونية عبر بطاقات العمل للموظفين، ، كما تم اعتماد ألية العمل عن بعد لعدد من موظفي الغرفة الذين لا يتطلب وجودهم في مقر العمل ، للحرص على عدم تكدس الموظفين في مكان واحد.