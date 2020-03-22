إرشادات الوقاية من "كورونا" للقادمين من السفر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
نشرت هيئة الصحة بدبي على موقعها الإلكتروني عدة إجراءات ضرورية للأشخاص القادمين من السفر وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية:
 
التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن الأعراض.  
 
البقاء في المنزل حسب تعليمات الطبيب وتجنب الاتصال مع الآخرين.
 
أخذ المعلومات الصحيحة من الجهات المعنية الرسمية في الدولة.
 
البقاء في المنزل كتدبير احترازي للحجر المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوم.
 
عدم الاختلاط مع الأشخاص والذهاب للمناسبات.
 
البقاء في غرفة جيدة التهوية مع إبقاء الباب مغلقا.
 
تطهير جميع المرافق المشتركة واستخدام الماء الدافئ مع المنظفات.
 
مع ضرورة مراقبة الوضع الصحي وطلب الرعاية الطبية عند الشعور بالأعراض التالية كالصداع والسعال، والحمى، وصعوبة التنفس، وألم في الحلق.
 
كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • كوفيد،
  • وقاية وأمان،
  • هيئة الصحة بدبي
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