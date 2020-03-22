إرشادات الوقاية من "كورونا" للقادمين من السفر

نشرت هيئة الصحة بدبي على موقعها الإلكتروني عدة إجراءات ضرورية للأشخاص القادمين من السفر وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية:
• التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن الأعراض.
• البقاء في المنزل حسب تعليمات الطبيب وتجنب الاتصال مع الآخرين.
• أخذ المعلومات الصحيحة من الجهات المعنية الرسمية في الدولة.
• البقاء في المنزل كتدبير احترازي للحجر المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوم.
• عدم الاختلاط مع الأشخاص والذهاب للمناسبات.
• البقاء في غرفة جيدة التهوية مع إبقاء الباب مغلقا.
• تطهير جميع المرافق المشتركة واستخدام الماء الدافئ مع المنظفات.
مع ضرورة مراقبة الوضع الصحي وطلب الرعاية الطبية عند الشعور بالأعراض التالية كالصداع والسعال، والحمى، وصعوبة التنفس، وألم في الحلق.