أمطار على الدولة وتوقع استمرارها اليوم وغداً

المصدر: متابعة - قسم المحليات

شهدت أغلب مناطق الدولة أمس سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وكانت رعدية مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحياناً، وذلك نتيجة الحالة الجوية التي تتعرض لها الدولة منذ يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وناشدت قيادات الشرطة على مستوى الدولة وإدارات الدفاع المدني أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر خلال فترة تقلبات الطقس المصحوبة بالرياح الشديدة، فيما أبدت البلديات استعدادها لعمليات سحب المياه المتجمعة.

واستمر طقس أمس غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحيانا، وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وظل البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

توقعات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرق أحياناً على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏س أحيانا، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة أمس في جبل جيس بواقع 12.9 درجة مئوية عند الساعة السادسة صباحا، كما سجلت أعلى درجة حرارة في منطقة جسيورة أقصى جنوب أبوظبي بواقع 37.4 درجة مئوية عند الساعة الرابعة عصرا.

وحذر المركز الوطني من الانزلاقات أثناء هطول الأمطار وتدني الرؤية بسبب الأتربة المثارة، وتوقع ان يكون طقس الغد غائما جزئيا إلى غائم شرقا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

عدم استقرار جوي

وشهدت مناطق الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي حيث شهدت عجمان صباح أمس هطولات خفيفة، وأكدت دائرة البلدية والتخطيط استعدادها وتوزيع المضخات على المناطق السكنية واستعداد فرق الطوارئ لفتح الطرقات في حالة تجمعت المياه بهدف تسهيل الحركة المرورية، فيما شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية هطول أمطار متوسطة بصورة متقطعة منذ الساعة الرابعة فجر أمس، وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتحولت قمة جبل جيس إلى لوحة طبيعية خلابة مع اكتسائها بالغيوم البيضاء، وقامت دوريات راقب مدعومة بالدوريات المرورية بإغلاق الطريق المؤدي إلى القمة خلال الفترة المسائية من مساء أول من أمس تحسباً لهطول الأمطار.

خدمات

وباشرت فرق الطوارئ في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة عمليات سحب تجمعات المياه من المناطق المنخفضة والطرق الرئيسية لضمان توفير السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المركبات، وتستقبل غرفة الطوارئ بالدائرة البلاغات عبر الرقم المجاني 8008118.

وناشدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني، أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر خلال فترة تقلبات الطقس المصحوبة بالرياح الشديدة.وفي أم القيوين هطلت صباح أمس أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة ولفترات متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة، فيما أكدت بلدية أم القيوين استعدادها لتشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية، لشفط المياه.

وشهدت مدينة العين منذ الصباح الباكر أمس هطول أمطار الخير والبركة التي غطت ارجاء المدينة وضواحيها تراوحت بين المتوسطة والغزيرة طيلة فترات النهار.

يذكر أن طائرات الاستمطار التابعة للمركز الوطني للأرصاد نفذت عدداً من الطلعات الجوية بالتزامن مع حالة عدم الاستقرارالجوي التي تشهدها الدولة حالياً وبلغ عدد الطلعات التي تم تنفيذها لتلقيح السحب 72 طلعة جوية منذ الأول من يناير وحتى الآن.

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