سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

شهدت أغلب مناطق الدولة اليوم السبت سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وكانت رعدية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، وذلك نتيجة الحالة الجوية التي تتعرض لها الدولة منذ يوم "الخميس" الماضي وتستمر حتى يوم "الاثنين" المقبل.

فيما نفذت طائرات الاستمطار التابعة للمركز الوطني للأرصاد عدداً من الطلعات الجوية بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة حاليا وبلغ عدد الطلعات التي تم تنفيذها لتلقيح السحب 72 طلعة جوية منذ الأول من يناير وحتى الآن.

وكان النصيب الأكبر من الأمطار في إمارة أبوظبي حيث شهد كورنيش أبو ظبي زخات قوية لمدة ساعة من مساء الجمعة سجل خلالها أعلى كمية أمطار على الدولة بواقع 39 ملم، كما سجلت مناطق أخرى كميات كبيرة من الأمطار في خطم الشكلة 33.8 ملم، وجزيرة الريم 28 ملم ، رأس غناضة ودلما 23.9، كما أدت الأمطار الغزيرة في العين إلى جريان شعاب خطم الشكلة ومنطقة الخرير والخب والهير والفقع، وكذلك في رأس الخيمة على طريق الطويين وأذن وسيح البانة والدقداقة وشارع المطار، وكانت غزيرة على منطقة الظفرة خاصة في الرويس، وفي الذيد بالشارقة وطريق دبا ـ مسافي، والسيوح وعدد من مدن الشارقة، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على فلج المعلا.

وهطلت أمطار غزيرة مع برد أحيانا على الرحبة والشهامة والشليلة وسويحان والشوامخ ومدن الظفرة في أبو ظبي وطريق أبو ظبي ـ دبي، وشارع الخليج العربي وأمطار مختلفة الشدة على أغلب مدن أبو ظبي، كما شهدت جزيرة دلما وقرنين وعدد من الجزر أمطار رعدية غزيرة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على طريق دبي ـ العين، ومتوسطة على شارع خليفة في الفجيرة وكلباء ووادي الحلو وخورفكان ودبي.

واستمر طقس اليوم غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحيانا، وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وظل البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد الأحد غائما جزئيا بوجه عام، وغائم أحيانا مع سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرق أحيانا على مناطق متفرقة خاصة شمال وشرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س أحيانا، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم في جبل جيس بواقع 12.9 درجة مئوية عند الساعة السادسة صباحا، كما سجلت أعلى درجة حرارة في منطقة جسيورة أقصى جنوب أبو ظبي بواقع 37.4 درجة مئوية عند الساعة الرابعة عصرا.

كما يتوقع المركز الوطني الذي حذر من الانزلاقات اثناء هطول الأمطار وتدني الرؤية بسبب الأتربة المثارة، ان يكون طقس الاثنين غائما جزئيا إلى غائم شرقا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد مناطق الدولة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بتشكل السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الشدة وذلك نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يتخللها بعض السحب المنخفضة المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.