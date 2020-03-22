محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الأم أغلى ما نملك وهي صانعة الرجال ومربية الأجيال

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمهات بيوم الأم، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «في يوم الأم، أحب أن أقول للجميع: اهتموا بأمهاتكم، حافظوا على صحتهن، التزموا بالتعليمات الطبية معهن، كونوا معهن في البيت، واقضوا أوقاتاً جميلة، اهتموا بهن لأنهن أغلى ما نملكه في هذه الدنيا».

كما دون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «في يوم الأم، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء.. رمز الوطنية والعطاء، ولكل الأمهات في العالم.. الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال».

ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «العالم يمر بظروف صعبة، وعلينا الالتزام بالتعليمات الطبية للمحافظة على صحة أهلنا، خاصة أمهاتنا، لأنهن أغلى ما نملك».