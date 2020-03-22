حمدان وهزاع وسيف بن زايد يهنئون «أم الإمارات» وأمهات العالم

المصدر: دبي - البيان

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى أم الشهيد وأمهات الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «كل عبارات التقدير والعرفان لن تكفي ولن توفي الأم حقها ومكانتها، فهي من تهب الحياة وهي من تتعب وتقدم التضحيات من أجل أسرتها ومجتمعها، وفي «يوم الأم» نرفع أسمى آيات التهاني لأم الإمارات التي غرست في المرأة قيماً ومبادئ نبيلة، كل عام وأم الشهيد وأمهات الإمارات والعالم بخير».

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»: «حفظ الله الأمهات وحماهن، فهنّ نور العالم وبركته وخيره، ومنبع المحبة والعطاء والصبر والتضحية والشجاعة.. كل عام وأمّنا أم الإمارات وجميع الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة وسعادة».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر»: «أطيب التهاني إلى أمهات الإمارات صاحبات العطاء اللامحدود، ولكل أمهات العالم بمناسبة يوم الأم، فهن المثابرات الصابرات صانعات الحياة، ومن يحملن أعباء تنشئة الأجيال وتمتين المجتمع والإسهام في مجالات الإبداع والمعرفة وبث الأمل والطمأنينة.

أسأل الله أن يوفقنا لرد جميلهن الذي يغمرنا كل حين».