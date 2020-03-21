الخميس 26 مارس أول أيام شعبان فلكياً

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أصدر مركز الفلك الدولي في أبوظبي بيانا اليوم قال فيه إن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي يوم الأربعاء وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 26 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب، في حين أنه ستكون يوم الأربعاء 25 مارس بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس ولا تشترط الرؤية المحلية أو بالنسبة للدول التي تقبل رؤية الهلال عن طريق تقنية التصوير الفلكي.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، «إن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم الثلاثاء 24 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم عند الساعة التاسعة صباحا و28 دقيقة بتوقيت غرينتش، وفي هذا اليوم لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس، مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

وأشار إلى أن قيم الهلال يوم الثلاثاء 24 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية ستحدث في أبو ظبي وعمان والقدس، بغياب القمر بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وفي جاكرتا، بعد غروب الشمس بـ 10 دقائق، وبالتالي تستحيل رؤية الهلال الجديد من إندونيسيا في ذلك اليوم، وفي الرياض والقاهرة يغيب القمر بعد 7 دقائق من غروب الشمس وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 9 دقائق من غروب الشمس.

وأوضح أن مركز الفلك الدولي سيقوم بتحري هلال شعبان يوم الثلاثاء 24 مارس من إحدى قمم الجبال المناسبة في الدولة ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.