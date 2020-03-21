بلدية عجمان تعقم الطرقات والمناطق السكنية

المصدر: عجمان - البيان

قام قطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بتعقيم وتطهير الطرقات والمناطق السكنية في الإمارة، باستخدام مركبات متخصصة تعمل عبر أنظمة ومضخات مزودة بمواد التعقيم والتي تصل لمسافة 30 متراً وتغطي مساحات واسعة. كما توفر الدائرة المعدات الكافية التي تغطي كافة مناطق الإمارة، علماً أن جميع المواد المعقمة والمطهرات المستخدمة صديقةً للبيئة. واستخدام التقنيات الحديثة المطابقة لأفضل الممارسات العالمية.