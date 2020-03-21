رجال الأعمال يواصلون دعم الجهود الحكومية للتصدي لتداعيات «كورونا»

المصدر: دبي ـ وام

واصل مجتمع رجال الأعمال في دبي تقديم النموذج والقدوة في مدى إدراك المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية التي تتضافر فيها كل الجهود من أجل التصدي لتداعيات وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات تطبيق أعلى مستويات التدابير الاحترازية لتفادي انتشار الفيروس ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن.

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية «دار البر» تقديم مجموعة عائلية إماراتية من دبي تبرعاً سخياً بقيمة 12 مليون درهم لمؤسسة دبي للإسعاف، عبارة عن 11 سيارة إسعاف، و50 جهاز «صدمات قلب كهربائية» و50 جهازاً للإنعاش القلبي الرئوي الميكانيكي.

كما أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني، عن تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لدعم توفير المستلزمات الطبية التي قد تحتاج إليها المرافق الطبية والمراكز الصحية في دبي.

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