مواطنون: إجراءات الإمارات الوقائية تعزّز الأمان بين الناس

المصدر: متابعة: أسامة أحمد، أحمد أبوالفتوح، جميلة إسماعيل، وعائشة الكعبي

ثمّن مواطنون الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم تنفيذها وفق بروتوكولات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ما أسهم في الحيلولة دون انتشاره، ونشر الطمأنينة والأمان بين الناس، مشيرين إلى أن الدولة تعاملت مع الحالات المصابة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، ما يؤكد قوة النظام الصحي، وذلك بفضل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع.

جهود

وأثنى الدكتور عبدالله الدرمكي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة على الجهود الكبيرة والتدابير الاستباقية، التي اتخذتها الإمارات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات ومبادراتها الإنسانية المعنية بالصحة، ومنظمة الصحة العالمية والهيئات التابعة لها لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

وقال محمد سعيد النعيمي: اتخذت الجهات المعنية في الدولة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أن تعامل الإمارات مع الحالات المصابة حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة.

من جانبها أشادت مريم أحمد العبدولي بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات احترازية أسهمت في نشر الأمان والطمأنينة بين الناس.

وثمنت سرعة الاستجابة والتنسيق بين المؤسسات في الدولة وجاهزية فرق العمل.

شفافية

وأكد عبدالله الشميلي، أن الإجراءات والتدابير التي قامت بها الإمارات والتعامل بشفافية ووضوح في ملف فيروس كورونا المستجد، تؤكد نجاح المنظومة الحكومية لمؤسسات الدولة في مواجهة مختلف التحديات وخاصة القطاع الصحي.

وقال عمر المعاني: إن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، ساهمت بشكل كبير في توفير الأمان المجتمعي، وراحة المواطنين والمقيمين، ولا ننسى المبادرة الإنسانية التي قامت بها قيادة الدولة الحكيمة بنقل رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة العالقين في مقاطعة هوباي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية.

وقال عبدالرحمن الهاشمي إن دولة الإمارات حريصة على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مبادراتها الإنسانية المعنية بالصحة، ومنظمة الصحة العالمية والهيئات التابعة لها لمواجهة خطر فيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى دعم جهود المجتمع الدولي والحكومات والمجتمعات لاحتوائه.

نموذج عالمي

وأوضح علي محمد سعيد الكعبي أن حرص القيادة الرشيدة على إطلاق وتجهيز مدينة الإمارات الإنسانية أمر يؤكد أن دولة الإمارات تعكس نموذجاً عالمياً مشرفاً في المبادرات الإنسانية ومد يد العون للجميع وبلا تمييز بين عرق أو جنس.

وتوجه طاهر الحفيتي بالشكر الكبير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات والاستجابة السريعة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ونجاح الإمارات في أن تطبق وبكفاءة عالية مجموعة من التدابير بغية الحيلولة دون انتشار الفيروس، انطلاقاً من حرصها الشديد على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

‏ورأى محمد البلوشي أن فيروس كورونا المستجد أعطى لصناع القرار القدرة على اتخاذ أفكار إبداعية في التعليم والعمل وغيرهما، مؤكداً أن الحفاظ على أمن المجتمع أولوية قصوى لقيادة الدولة الرشيدة.

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