أطباء: التدابير الاحتياطية نشرت الطمأنينة

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

أجمع أطباء أن الإمارات نجحت في إدارة أزمة فيروس «كورونا» العالمية، واتخذت إجراءات سريعة ساهمت في استمرار حياة الناس بصورة طبيعية، مشيرين إلى أن اتخاذ الدولة إجراءات وتدابير احتياطية أسهم في نشر الطمأنينة بين الناس.

وأشار الدكتور ماهر خليل استشاري الأمراض الباطنية ورئيس قسم الباطنية والأستاذ بكلية الخليج الطبية، إلى أن نجاح مراكز البحوث العلمية في الغرب جاء لوجود خبرات تراكمية وبسبب إجراء دراسات علمية بصورة مستمرة الأمر الذي يساهم في إيجاد الحلول العلمية لكافة المشاكل التي تواجه المجتمعات.

وأكد الدكتور عبدالغفار الهاوي، رئيس مركز المحاكاة المتقدمة في مجال الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية في عجمان أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الدعم لمراكز البحث العلمي في كافة المجالات العملية الحديثة.

أزمة عالمية

بدورها، أشارت الدكتورة شيرين موسى أستاذة الإعلام بجامعة عجمان إلى أن انتشار فيروس «كورونا» أزمة عالمية تعاملت معها الإمارات بكفاءة عالية ونجحت في تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة المرض ووفرت العلاج والرعاية الصحية للمصابين.