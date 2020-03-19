حاكم الفجيرة يستقبل فريق إدارة الطوارئ والأزمات ويوجه بالعمل بأعلى مستويات الجاهزية

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.

استعرض الفريق خلال اللقاء الإجراءات والتدابير الاحترازية والموقف العام والموارد المحلية للتعامل مع أية أحداث قد تطرأ على مستوى الإمارة وجاهزية الجهات المعنية للتعامل معها كما استعرض الفريق آلية التنسيق مع المستوى الوطني.

حضر اللقاء العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد على عبيد الطنيجي نائب رئيس الفريق المحلي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة والعميد عبدالرحمن الظنحاني رئيس اللجنة التنفيذية مدير إدارة العمليات في شرطة الفجيرة والسيد سالم الدهماني مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة والدكتور محمد الحمودي مدير منطقة الفجيرة الطبية.

وفي ختام اللقاء وجه صاحب السمو حاكم الفجيرة بالاستمرار في العمل بأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث بمنظومة متكاملة بين المستوى المحلي والمستوى الوطني.

