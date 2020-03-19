" دبي الطبية" تقر سلسلة من الإجراءات التسهيلية لمكافحة كورونا

المصدر: دبي -البيان

أعلن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية عن سلسلة من الإجراءات لتسهيل بعض المتطلبات المتعلقة بعمل المرافق الطبية في مدينة دبي الطبية (المنطقة الحرة)، وذلك تماشياً مع الجهود الوطنية لمكافحة وباء كوفيد–19.



ووجه القطاع التنظيمي بالسماح لأخصائيي الرعاية الصحية بالعمل في عدد غير محدود من المرافق الطبية في ظل التحديات الخاصة بفيروس كوفيد–19، حيث يمكن الآن للأطباء والممرضين المرخصين والمهنيين الصحيين ممارسة أعمالهم في العديد من المرافق الطبية داخل مدينة دبي الطبية، بعد أن كان العمل مسموحاً فقط في 4 مرافق طبية، وذلك لتوفير أكبر قدر من الرعاية الصحية للمرضى داخل المنطقة الحرة، وأكد القطاع التنظيمي أنه يقع على عاتق مشغلي الرعاية الصحية الدخول في اتفاقيات مع اخصائيي الرعاية الصحية المزمع العمل معهم، إلى جانب ضرورة اتباع السياسات والإجراءات اللازمة لسلامة ورعاية المرضى المعمول بها.



كما وجه القطاع التنظيمي المرافق الطبية في مدينة دبي الطبية بتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى ضمن التخصصات الطبية المرخصة لذلك، وبشكل يضمن توفير شبكة آمنة ومشفرة للمريض في جميع الأوقات، مشدداً على الحفاظ على السياسات والإجراءات الموثقة لضمان الممارسات الآمنة.



وبدوره قال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: "كجزء من المنظومة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود التي تبذلها حكومتنا في التصدي لوباء كوفيد–19، فإننا ملتزمون بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية الآمنة والمبتكرة التي ترتكز بالدرجة الأولى على صحة وسلامة مرضانا.

وبدورنا نعمل بشكل وثيق مع الهيئات والجهات ذات الصلة لتحصين المجتمعات التي نخدمها، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب لضمان صحة وسلامة الجميع، إلى جانب تحديث السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بعمل وممارسة كل من المرافق الطبية وأخصائيي الرعاية الصحية بشكل مستمر ، وبشكل يضمن الممارسة الآمنة التي تنعكس على سلامة المرضى".





كما أتاح القطاع التنظيمي للمرافق الطبية تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن التخصصات المرخصة، على أن يتم تقديم هذه الخدمات للمرضى الحاليين فقط، وأن يتم اتباع الإرشادات والممارسات الخاصة بمكافحة العدوى، والمبادئ التوجيهية لسلامة المرضى.



هذا ووجه القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية بتطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من يوم الجمعة 20 مارس حتى يوم الأثنين 20 أبريل 2020، قابلة للتمديد.