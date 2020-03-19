شركة عجمان للصرف الصحي تخفض رسوم الخدمة بنسبة تصل إلى 100 %

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أعلنت شركة عجمان للصرف الصحي الخاصة المحدودة اليوم أنها ستقدم خصومات تبدأ من 20٪ وتصل إلى 100 % من رسوم الخدمة لبعض من خدماتها، اعتبارًا من 1 مايو 2020.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي دعمه لمبادرة وجهود الدولة لضمان استدامة وكفاءة واستمرارية تقديم الخدمات لسكان عجمان.

كما صرح وأشاد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، بالدور الفعال الذي تلعبه عجمان للصرف الصحي وشركائها الاستراتيجيين في دعم المبادرات الوطنية، وأن خصومات رسوم خدمة عجمان للصرف الصحي تنبع من إيمانها بالمسؤولية المجتمعية ودور الشركة كشريك استراتيجي للحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للقاطنين في الإمارة.

تشمل الخصومات فئات عدة من العقارات كالمكاتب والمؤسسات الصناعية والمستودعات والمحلات التجارية، ويمكن لعملائنا الكرام الاطلاع على حزم الخصومات والفئات المستفيدة بالرجوع لموقعنا الالكتروني أو بالتواصل مع خدمة مركز الاتصال الخاصة بنا على الرقم 067148888 .

ولضمان راحة عملائنا فإن عجمان للصرف الصحي تناشد عملائها أيضًا الاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت. وسنبقيكم على اطلاع دائم بكل المستجدات في هذا الشأن عبر موقعنا الالكتروني وعلى حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.