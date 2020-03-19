شرطة عجمان تطبق النظام المرئي للتحقيق عن بعد

طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع نيابة عجمان الكلية، نظام التحقيق المرئي عن بعد مع المتهمين في جميع البلاغات والقضايا، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الموظفين والموقوفين والمتقاضين.

وقال اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن نظام التحقيق عن بعد تم تطبيقه فعليا، وباشرت مراكز الشرطة باجراءاته، ‎حيث تم ربط جميع مراكز الشرطة في القيادة مع النيابة العامة في الإمارة بنظام مرئي لمباشرة جميع التحقيقات عن بعد، وبذلك يمكن التحقيق مع المتهمين في جميع القضايا عن بعد من دون نقل المتهمين.

وأضاف أن نظام التحقيق المرئي عن بعد جاء ضمن إجراءات شرطة عجمان ونيابة عجمان الكلية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومواجهة انتشاره، بهدف الارتقاء بأنظمة التواصل التقني في مراكز الشرطة، عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية‫ المتطورة، بشكل يتيح تسهيل إمكانية متابعة إجراءات البلاغات والقضايا إلكترونيا، تعزيزا لاستمرارية الأعمال في بيئة تضمن حماية الموظفين والموقوفين والمتعاملين وتؤمن سلامتهم.