طقس غائم واحتمال سقوط أمطار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً، يصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الغربية والساحلية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:45 المد الثاني عند الساعة 00:32

الجزر الأول عند الساعة 16:54 الجزر الثاني عند الساعة 04:13

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:01 الثاني عند 02:11

الجزر الاول عند الساعة 12:49 الجزر الثاني عند الساعة 02:11

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 20 75 30

دبي 32 21 85 30

الشارقة 28 21 75 50

عجمان 29 21 75 45

أم القيوين 29 20 75 40

رأس الخيمة 32 16 85 40

الفجيرة 27 21 80 55

العين 32 21 70 30

ليوا 33 18 80 30

الرويس 32 19 85 30

السلع 33 19 85 30

دلما 31 20 90 45

طنب الكبرى 30 21 95 50

طنب الصغرى 31 21 95 50

أبو موسى 30 21 95 50