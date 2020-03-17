"الثقافة وتنمية المعرفة" تلغي فعالياتها وتغلق المراكز والمكتبات التابعة لها

المصدر: وام

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إغلاق جميع المراكز الثقافية التابعة لها و إلغاء جميع الفعاليات الثقافية و الأنشطة المسرحية التي تستضيفها المسارح في الدولة اعتباراً من يوم غد " الأربعاء" وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و تجاوباً مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية إلى درجة وباء و حفاظا على سلامة مجتمعنا.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل المراكز التابعة للوزارة في كل من أبوظبي، والظفرة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ومسافي، ودبا الفجيرة وجميع المكتبات التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على خدماتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني / ‏www.mckd.gov.ae / أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم /‏ 800552255/