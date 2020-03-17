الفحوصات الاخيرة لضيوف مدينة الامارات الانسانية تؤكد سلامتهم من كورونا

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكد ابراهيم فرج المنصوري مدير ادارة التأهب والاستجابة الطبية بدائرة الصحة أبوظبي وقائد فريق الاستجابة الطبية بالمدينة الإنسانية، ان نتائج الفحص الرابع والأخير لضيوف المدينة رعايا الدول الشقيقة والصديقة اللذين تم اجلائهم من مدينة وهان الصينية إلى أبوظبي والبالغ عددهم 215 شخص، كلها سلبية، ما يعني عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المنصوري في تصريح خاص لـ"البيان" أن المدينة قامت بإجراء الفحص المخبري الرابع للرعايا أمس الأثنين، وظهرت النتائج اليوم سلبية، مشيراً إلى أن الكادر الإداري والطبي بالمدينة قام بتوفير الرعاية اللازمة للضيوف على أكمل وجه.