محمد بن زايد يطلع على الجهود الوطنية للحد من انتشار كورونا

المصدر: وام

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الجهود الوطنية التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" واحتواء تداعياته.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من المسؤولين.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال حديثه مع ممثلي الجهات المعنية - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وتوجيهاته بتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الفيروس.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..أن سلامة الناس على أرض الدولة هي أولوية قصوى بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى وهي أمانة نحن مساءلون عنها، مشددا على أهمية أن تكون الإجراءات المتبعة في مستوى هذا التحدي.

وقال سموه.. " لن نتردد في اتخاذ أي تدابير وقائية وصحية إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك خلال الفترة القادمة".

من جانبه أوضح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ..أن معظم حالات المصابين في الدولة مستقرة مع وجود حالتين تحت العناية المكثفة.

وأشار إلى أنه تم رفع جاهزية المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص والمختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية، منذ الإعلان عن الاشتباه بالحالات المصابة بالفيروس.. إضافة إلى تطبيق إجراءات وقائية للعائدين من خارج الدولة تشمل فحوصات طبية والكشف الحراري فيما وزعت أجهزة الكشف الحرارية على أكثر من 32 منفذا بحريا وبريا وجويا على مستوى الدولة.

وأكد معاليه أن لدى دولة الإمارات مخزونا استراتيجيا كافيا من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية الأساسية إضافة إلى غرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات، كما تمتلك الوزارة طواقم طبية متخصصة بين 500 و700 شخص يعملون خلال الفترة الواحدة وعلى مدار اليوم.

من جانبه استعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم .. جهود الوزارة في هذا الصدد حيث أشار الى أن الوزارة عقدت الورش التدريبية للمعلمين حول كيفية استخدام نظام التعلم عن بعد مع إجراء تجربة لمجموعة من المدارس للتأكد من فاعلية النظام، وقد بدأت أغلبية المدارس والجامعات العمل بالنظام وتطبيقه.

من جانبه أوضح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ..أن معظم حالات المصابين في الدولة مستقرة مع وجود حالتين تحت العناية المكثفة.

وأشار إلى أنه تم رفع جاهزية المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص والمختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية، منذ الإعلان عن الاشتباه بالحالات المصابة بالفيروس.. إضافة إلى تطبيق إجراءات وقائية للعائدين من خارج الدولة تشمل فحوصات طبية والكشف الحراري فيما وزعت أجهزة الكشف الحرارية على أكثر من 32 منفذا بحريا وبريا وجويا على مستوى الدولة.

وأكد معاليه أن لدى دولة الإمارات مخزونا استراتيجيا كافيا من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية الأساسية إضافة إلى غرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات، كما تمتلك الوزارة طواقم طبية متخصصة بين 500 و700 شخص يعملون خلال الفترة الواحدة وعلى مدار اليوم.

من جانبه استعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم .. جهود الوزارة في هذا الصدد حيث أشار الى أن الوزارة عقدت الورش التدريبية للمعلمين حول كيفية استخدام نظام التعلم عن بعد مع إجراء تجربة لمجموعة من المدارس للتأكد من فاعلية النظام، وقد بدأت أغلبية المدارس والجامعات العمل بالنظام وتطبيقه.

وأوضح معاليه أن لدينا اليوم 620 مدرسة مجهزة للتعلم عن بعد، وتم تدريب 508 مدير مدرسة بجانب تنفيذ 1196 ورشة تدريبية نستهدف الوزارة من خلالها جميع الفئات والجهات.

ونوه وزير التربية بتدريب ورفع وعي جميع سائقي الحافلات والمشرفين بشأن الإجراءات الوقائية حيث جرى تنظيم ورش تدريب بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للممرضات والطاقم الطبي في المدارس على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه .. بجانب تدريب أكثر من 4950 سائق حافلة، و5171 مشرفة في الحافلات المدرسية للتعامل مع أي طارئ وتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد معاليه أن لدى الوزارة اليوم 667 ممرضا مدربا ذا جاهزية كبيرة للتعامل مع أية عوارض أو طوارئ قد تحدث مستقبلا في البيئة المدرسية.

