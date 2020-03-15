الإمارات تعلن رصد 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

المصدر: وام

أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " اليوم رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

و قالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند ..وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة و جرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.

و أكدت الوزارة التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى..

كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات وتفادي أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

و نصحت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية و الاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.