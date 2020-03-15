«صحة أبوظبي» تبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

بدأت دائرة الصحة أبوظبي تطبيق نظام «العمل عن بعد» الجزئي على مجموعة من الموظفين، بعد أن قامت بتبني أنظمة تكنولوجية متطورة من شأنها أن تدعمهم لإتمام مهامهم بكل سلاسة مع ضمان إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الاجتماعات والنقاشات مع فرق العمل في الدائرة من جهة والشركاء المعنيين في القطاع الصحي من جهة أخرى.

وأكدت الدائرة على حرصها على توفير بيئة عمل عن بعد تعزز من إنتاجية الموظفين وتحوي جميع الأدوات اللازمة التي يحتاجون لها كنظام الشبكة الافتراضية، وتطبيق الهاتف «جابر»، أحد أحدث التكنولوجيا والأنظمة للعمل عن بعد الذي تم توفيرها بالتعاون مع شركة سيسكو، وتطبيق الاتصال المرئي وإدارة الاجتماعات الافتراضية.

وأكدت الدائرة سعادة الموظفين الذين أعربوا أن العمل عن بعد عزز من إنتاجيتهم، مشيرة إلى أنها سارعت بوضع دليل إرشادي شامل وموحد للعمل عن بعد يتضمن شرحًا وافيًا عن الأنظمة والإجراءات والأسئلة الأكثر شيوعاً، إلى جانب وجود فريق دعم التقني للدائرة يقوم بمساعدة الموظفين على مدار الساعة مما يسهم في ضبط وحوكمة العملية.