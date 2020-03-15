ماليزيا تسجل 190 حالة كورونا جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 428

المصدر: رويترز

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبها مرتبط بتجمع ديني أقيم في مسجد وحضره أكثر من عشرة آلاف شخص من عدة دول.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة.

وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث وكل من يخالطونهم عن قرب سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا إن نحو 16 ألفا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين يوم الجمعة إن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وفي بروناي المجاورة ربطت السلطات بين 38 حالة من أصل 40 وبين ذلك التجمع الديني في ماليزيا وذلك حتى أمس السبت.

كما أعلنت سنغافورة عن بعض الحالات لديها المرتبطة بذات التجمع.