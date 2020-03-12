مجلس إدارة «شؤون القصَّر» يطّلع على نتائج التوطين

المصدر: دبي - البيان

اطلع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر على أحدث نتائج رفع نسبة التوطين ضمن كوادر المؤسسة في مختلف المستويات الوظيفية، وذلك في إطار جهود المؤسسة لمواصلة تعزيز نسب التوطين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمجلس إدارة المؤسسة، والذي استعرض الإنجازات على مستوى رفع نسب التوطين في تقرير الموارد البشرية للمؤسسة، وخاصة توطين الفئة القيادية بنسبة 100%، وتوطين الفئة الإشرافية بنسبة 94%، وتوطين الفئة التنفيذية بنسبة 71%.

وهنّأ المجلس كافة كوادر المؤسسة على حلولها ضمن المراكز الخمسة الأولى في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي وتحقيقها المركز الخامس فيه، كما اطلع على تقارير نظام الحوكمة في المؤسسة، وتحديث بيانات المستفيدين في ملفات القُصّر، وتقارير الأوقاف بنظارة الغير.

واطلع المجلس على الخطوات التي أسهمت في تحقيق مركز متقدم للمؤسسة على مؤشر السعادة، وفي مقدمتها استحداث خدمات وقفية جديدة تخدم فئات القُصّر وكبار السن وأصحاب الهمم وذويهم.

اقرأ أيضاً:

