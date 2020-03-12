عارف النورياني طبيب مواطن أعاد النبض لـ15 ألف قلب

المصدر: دبي - البيان

خبرة طبية امتدت لنحو 30 عاماً، ومهارة متخصصة جعلت من الطبيب الإماراتي الدكتور عارف النورياني، رائداً في القسطرة الروبوتية، معززاً من سمعة المنظومة الصحية الإماراتية على المستوى الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يدعم الثقة بالكوادر الوطنية الطبية ذات التخصصات المعقدة.

يؤدي الدكتور عارف النورياني، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي في الشارقة، أحد مرافق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورئيس واستشاري مركز القلب والقسطرة، دوراً محورياً في التحول النوعي الذي أحدثه مستشفى القاسمي على صعيد الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بشكل عام، ومركز القلب بشكل خاص، حيث أجرى النورياني أكثر من 15 ألف عملية لمرضى يعانون أمراضاً قلبية مزمنة، من أصل 25 ألف عملية، أجريت في مركز القلب بالمستشفى، منذ إنشائه عام 2004 وحتى عام 2020، بمتوسط شهري يتجاوز 200 قسطرة قلبية.

وتمكن الدكتور عارف النورياني على مدار 16 عاماً وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع من إحداث نقلة متقدمة بالخدمات الصحية والعلاجية.

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