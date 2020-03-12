15 ألف عملية قلب أجراها عارف النورياني في 16 عاماً

المصدر: دبي ـ البيان

يؤدي الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي في الشارقة أحد مرافق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورئيس واستشاري مركز القلب والقسطرة، دوراً محورياً في التحول النوعي الذي أحدثه مستشفى القاسمي على صعيد الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بشكل عام، ومركز القلب بشكل خاص.

وتمكن الدكتور عارف النورياني على مدار 16 عاماً وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع من إحداث نقلة متقدمة بالخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها مركز القلب من خلال استقطاب أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية وإجراء عمليات ذات جودة عالية، ليصبح مركزاً متقدماً عالمياً للتداخلات القلبية، متضمناً أحدث الأجهزة ذات التقنيات العالمية في العلاجات القلبية.

ويعزز الدكتور عارف بخبرته الممتدة لنحو 30 عاماً والرائد في القسطرة الروبوتية، من سمعة المنظومة الصحية الإماراتية على المستوى الإقليمي والعالمي، سواء في دعم الثقة بالكوادر الوطنية الطبية ذات التخصصات المعقدة، أو في تعزيز مكانة مستشفى القاسمي بالشارقة، والذي بات مرجعاً عالمياً في العلاجات القلبية وتنوعها وفق أحدث الطرق العلاجية العالمية، حيث أجرى الدكتور عارف النورياني أكثر من 15 ألف عملية لمرضى يعانون أمراضاً قلبية مزمنة، من أصل 25 ألف عملية، أجريت في مركز القلب بالمستشفى، منذ إنشائه عام 2004 وحتى عام 2020، بمتوسط شهري يتجاوز 200 قسطرة قلبية.

ويواصل مستشفى القاسمي في الشارقة تعزيز دمج تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات العلاجية والطبية، والاستعانة بأحدث التجهيزات الطبية إذيضم أحدث الأجهزة ذات التقنيات العالمية في العلاجات القلبية مثل، «كوريندس» و«دافنشي» و«هانسن» التي أنفقت عليها الوزارة 28 مليون درهم نظراً للعوائد الطبية والعلاجية على المرضى.

سجل حافل بالريادة

ويمتلك الدكتور عارف سجلاً حافلاً من الإنجازات الطبية والعمليات الجراحية المعقدة، والتي أهلته للفوز بالعديد من الجوائز والتكريمات، حيث حاز مؤخراً على جائزة الطبيب العربي التي أطلقتها لأول مرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ليكون أول طبيب إماراتي يفوز بهذه الجائزة المرموقة.

كما سبق له الحصول على جائزة الشيخ حمدان بن راشد في فئة الشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات عام 2018.

وميدالية فخر الإمارات 2012 ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة دول مجلس التعاون للطبيب المتميز 2015، وشخصية شهر مارس من جريدة الإمارات اليوم 2015.