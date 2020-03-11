«صحة أبو ظبي» تطلق موقعاً خاصاً للتوعية بفيروس كورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أطلقت دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع شركة «سال» المختصة في الذكاء الاصطناعي، الموقع الالكتروني الخاص بالتوعية بفيروس «كوفيد ـ 19» وباللغتين العربية والإنكليزية.

تم إنشاء الموقع بعدة وسائل تكنولوجية منها تكنولوجيا التعلم الآلي من خلال خريطة مباشرة تظهر واقع الحالات في دولة الإمارات، وكذلك تكنولوجيا المساعد الافتراضي chatbot للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بفيروس الكورونا الجديد كورونا المستجد باللغة العربية وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم.

ويمكن للجمهور الاطلاع على الموقع من خلال الرابط: https://doh.gov.ae/en/covid-19