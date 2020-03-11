"طرق الشارقة" تعزز إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمستخدمي وسائل النقل

المصدر: وام

وضعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خطة إضافية كإجراء احترازي ووقائي لتأمين سلامة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها لضمان الحفاظ على أمن وصحة المجتمع.

وأوضح سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن هذه الخطة تأتي استكمالاً لسلسلة الإجراءات الدورية والروتينية التي تقوم بها الهيئة لتنظيف وتعقيم وسائل النقل الجماعي في الإمارة.

ولفت السويجي إلى أنه تعزيزاً للإجراءات اليومية التي تقوم بها الهيئة لتنظيف حافلات المواصلات العامة والنقل بين المدن ومركبات الأجرة تم تكثيف جهود الفرق المعنية بالتنظيف وتزويدهم بمواد ذات كفاءة عالية وقدرة على مكافحة الفيروسات والجراثيم والملوثات المختلفة.

ونوه إلى أن عمليات التعقيم تتم على مدار اليوم قبل انطلاق رحلات حافلات النقل بين المدن فجراً من محطة الجبيل إلى كافة أنحاء الدولة وفور عودتها إلى المحطة وعقب كل رحلة تتم عملية التعقيم والتطهير مرة أخرى عن طريق فرق مؤهلة وذات خبرة عالية كما يتم تعقيم محطات التوقف وانتظار الحافلات المكيفة الموزعة في أنحاء المدينة وذلك لتقليل فرص انتقال العدوى بين الجمهور.

وأكد السويجي أنه حرصاً من الهيئة على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها يتم يوميا تعقيم كافة مباني ومقرات الهيئة ومكاتب موظفيها وصالات خدمة العملاء مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض.