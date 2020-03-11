تعقيم وسائل النقل العام لتعزيز سلامة الركاب في عجمان

المصدر: عجمان : ( البيان)

شرعت هيئة النقل في عجمان مطلع الاسبوع الحالي ، بتنفيذ مبادرة تعقيم مركبات الاجرة وحافلات النقل العام يوميا وذلك للمساهمة في تعزيز برامج الوقاية من نقل الامراض المختلفة وتعزيز الصحة العامة ، كما تم اجراء فحوصات طبية شاملة لجميع قائدي المركبات وتقرر اجراء فحوصات اسبوعا على السائقين للتأكد من سلامتهم الصحية ومن اجل حماية مستخدمي وسائل النقل العام، اضافة الى تنظيم برامج تثقيف صحي لسائقي مركبات الاجرة والحافلات بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة افراد المجتمع .