هذا ما قاله طالب تم إجلاؤه من الصين إلى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر أحد الأشخاص الذين استقبلهم دولة الإمارات من مدينة هوبي بالصين أمس عن امتنانه للاستقبال الحافل والاهتمام الكبير من قبل شعب الإمارات وقيادته والعاملين في القطاع الطبي.

وقال الطالب الذي لم يذكر اسمه، إن حقيقة استقبال الإماراتيين اليوم للطلاب كان فوق الخيال والوصف: "كمية من الترحاب من لحظة وصولنا للطيارة في مطار ووهان لغاية وصولنا لمطار أبوظبي ومنها لمدينة الإمارات الإنسانية المجهزة بصورة جميلة لاستقبالنا كانت مفاجأة لم أتوقعها".

وأضاف معبرا عن سعادته الكبيرة لطيب الترحيب والكلمات الطيبة من المستقبلين له وبشاشتهم علاوة على كرم الضيافة الذي أشعره بقيم وتواضع وإنسانية أهل الإمارات.

كما وصف طريقة التعامل في الخارج وكيف يتم إجلاء الجاليات المصابة ورشهم بالمبيدات بدون أن يقرب لهم أي شخص، وهذا ما دعاه إلى توقع نفس المعاملة كونه قادم من منطقة تعتبر بؤرة انتشار الفيروس لكن المفاجأة كانت أكبر من التوقعات.

وختم قوله بالشكر لشعب الإمارات وقيادة الدولة التي تثبت في كل مرة إنسانيتها وقيمها النبيلة وحكمتها في التعامل مع الأزمات في كل ظرف وزمان ومكان.