"الزراعة والسلامة الغذائية" تهيب بالمزارعين عدم جمع الجراد في السلع

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين في منطقة السلع، إلى عدم جمع الجراد أو ملامسته، وتفادي إطلاق خلايا النحل أو الماشية، نظراً لقيام الهيئة بعمليات مكافحة الجراد في هذه المنطقة.

ورفعت الهيئة حالة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة أية مجموعات من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من مناطق توالد الجراد في الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر، مؤكدة استمرار عمليات المسح الشامل على مستوى إمارة أبوظبي، بالتعاون مع البلديات، خصوصاً المناطق الحدودية التي تدخل منها أسراب الجراد الصحراوي، حيث تجري الفرق الفنية التابعة للهيئة مسحاً شاملاً لمناطق المزارع، خصوصاً المناطق المتاخمة للحدود، في حين تكثف البلديات عمليات مسح الغابات وبقية المناطق التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن مراكز الإرشاد الزراعي التابعة لها، وعددها 27 مركزاً، تعمل على تقديم الدعم والمشورة الفنية للمزارعين، لحثهم على اتباع الأسس السليمة لحماية النباتات من مخاطر انتشار الجراد.