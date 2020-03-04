سفراء دول عربية: إجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة عمل إنساني كبير

المصدر: وام

أكد عدد من سفراء الدولة العربية المعتمدين لدى الدولة أن المبادرة الإنسانية لدولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مدينة "ووهان" الصينية إلى أرض الوطن واستضافتهم في المدينة الإنسانية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا وتقديم العلاجات لهم. هي عمل إنساني كبير ليس بغريب على قيادة وحكومة وشعب الإمارات السباقين دائما في مد يد العون إلى الأشقاء وإلى العمل الخيري والإنساني في كل مكان.

وقال شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.. إن الاستجابة الطيبة والسريعة من دولة الإمارات للمساعدة في اجلاء مواطنين مصريين من مدينة "ووهان" الصينية واعادتهم الى أرض الوطن تأتي في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين انطلاقا من خصوصية العلاقات ومتانتها.

وتوجه السفير المصري بخالص الشكر والتقدير لدولة الامارات والى قيادتها الرشيدة على مواقفها الإنسانية ودعمها ومساندتها الدائمة للدول العربية وخاصة الشعب المصري الذي يقدر عاليا هذه اللفتة الإنسانية ووقوف الإمارات الدائم الى جانبه.

من جانبه توجه فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة بالشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية.. وأكد أن الشعب اليمني سيظل يحتفظ في ذاكرته ووجدانه هذه المواقف الإنسانية والمواقف الأخوية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دائما ما تقف إلى جانب اليمن في السراء والضراء.

من جانبه ثمن محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة عاليا الاستجابة السريعة من حكومة الامارات لطلب الحكومة السودانية لإجلاء الطلبة السودانيين الدارسين في الصين.. وقال إن هذا الموقف الانساني هو دليل إضافي وواضح على مواقف حكومة الامارات الداعمة للسودان.

وأعرب الكارب عن تقدير حكومة السودان وأسر وأهالي الطلبة وشكرهم للقيادة الرشيدة للدولة على هذا الموقف الإنساني النبيل.. كما أعرب عن عميق التقدير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة سفير الدولة وطاقم السفارة بالخرطوم الذين تابعوا بحرص وتنسيق تام مع الحكومة السودانية إلى أن تمت عملية الاجلاء.

من جانبه قال الدكتور زيد عز الدين محمد نوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة إن المبادرات الإنسانية ليست غريبة على دولة الإمارات التي تسارع إلى تلبية النداءات، الإنسانية الملحة، خصوصا التي تتعلق منها بالشؤون العربية والأخوة العربية.

وأضاف نوري: "إن آخر تلك المبادرات قيام دولة الإمارات متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالأخذ على عاتقها عملية إجلاء عدد من الرعايا العراقيين من مدينة ووهان الصينية ضمن رعايا عدد من الدول، وقد تم إبلاغنا من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدول في دولة الإمارات قبل أيام، بأنه سيتم نقلهم الى المدينة الإنسانية والحجر عليهم واتخاذ الاجراءات الاحترازية للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا وتقديم العلاجات اللازمة لهم.

وثمن السفير العراقي الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات في مساعدة أشقائها، وخاصة تلك المبادرة الإنسانية المتعلقة بالعراقيين المتواجدين في الصين ويعانون من ظروف صعبة.

وأعرب سعادته عن خالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على مواقفهم الإنسانية وحرصهم الدائم على توثيق التعاون مع العراق.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد في طليعة الدول التي قدمت الدعم للعراق بعد العام 2003.

من جانبه أشاد محمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة بمواقف الإمارات الإنسانية ووقوفها المستمر الى جانب الأشقاء العرب وتقديم الدعم والعون لهم في كل الأوقات.. مثمنا مبادرة اجلاء رعايا عدد من الدول العربية والصديقة من مدينة ووهان الصينية مؤكدا أن هذه المبادرة هي عمل إنساني كبير وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات السباقة دائما إلى العمل الخيري والإنساني.