بدعم الإمارات.. إيصال إمدادات طبية من «الصحة العالمية» إلى إيران

المصدر: جنيف ــ وام

عبر الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة دولة الإمارات على الدعم المقدم من خلال توفير طائرة مكّنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» من الوصول بنجاح أمس إلى إيران في إطار الجهود لاحتواء الفيروس.

وقال غبريسيوس إن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف شخص، وما يكفي من مجموعات المختبرات لتشخيص 100 ألف شخص.

وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية قد نقلت 7.5 أطنان من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران أمس.