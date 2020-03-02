الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على البحر، محملة بالغبار ومثيرة للأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 25 - 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س

الخليج العربي: مضطرب - شديد الاضطراب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:44 الثاني عند الساعة 40:06

الجزر الأول عند الساعة 13:03 عند الساعة 23:11

بحر عمان: مضطرب لموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:16 الثاني عند 02:34

الجزر الاول عند الساعة 09:49 الجزر الثاني عند الساعة 21:49

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 25 16 80 40

دبي 25 19 70 30

الشارقة 26 15 75 35

عجمان 25 18 75 35

أم القيوين 26 14 80 40

رأس الخيمة 25 16 85 45

الفجيرة 28 20 80 30

العين 27 16 90 25

ليوا 27 17 85 30

الرويس 25 14 80 40

السلع 25 15 75 45

دلما 24 17 75 45

طنب الكبرى 23 18 85 50

طنب الصغرى 23 18 85 50

أبو موسى 23 18 85