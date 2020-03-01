الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا رطبا ليلا وصباح "الاثنين" على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ س تصل إلى 50 كم/ س أحيانا.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. يضطرب مساء.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثاني عند الساعة 05:47 والجزر الأول عند الساعة 11:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:46 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند 01:46 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 12:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 17 80 25

دبي 31 20 80 30

الشارقة 31 17 80 35

عجمان 29 17 75 30

أم القيوين 30 19 75 30

رأس الخيمة 29 18 75 30

الفجيرة 30 20 80 35

العين 32 17 80 20

ليوا 30 17 80 25

الرويس 30 14 80 25

السلع 29 15 75 25

دلما 27 21 80 35

طنب الكبرى 27 21 85 30

طنب الصغرى 27 21 85 30

أبو موسى 27 21 85 30 .