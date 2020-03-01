ساعتان مرونة في الدوام للأمهات الموظفات بعد تعليق عمل الحضانات

المصدر: دبي- البيان

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى منح موظفاتها من أمهات الأطفال المسجلين في دور الحضانة التي تم تعليق عملها، بقرار من وزارة التربية والتعليم، مرونة في ساعات العمل، كسلطة جوازية لها، وبما لا يخل بمصلحة العمل لديها، لمدة ساعتين يومياً، في بداية الدوام أو نهايته.

جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة اليوم، في ضوء القرارات الخاصة بشأن تعليق دوام حضانات الأطفال في الدولة، والتوجيهات المتعلقة بضرورة دعم الموظفات العاملات في الحكومة الاتحادية، وحتى يتسنى لهن الاهتمام بأبنائهن، ورعايتهم بشكل عام، وخلال فترة تعليق دوام الحضانات في الدولة خصوصاً.

وحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الوزارات والجهات الاتحادية على مراعاة تلك المرونة في تطبيق إجراءات حضور وانصراف الموظفات المعنيات، في أنظمة الدوام الرسمي المعتمدة لديها، وذلك إلى حين زوال قيد منع الحضانات من العمل.