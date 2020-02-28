«القرش» زورق ذكي للإنقاذ والإطفاء

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف «دفاع مدني دبي»، خلال مشاركته في معرض الابتكار، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أمس، النقاب عن زورق «القرش» الذكي، الذي يعتبر أحدث آلياته العاملة في مجال الإطفاء والإنقاذ، ويمتاز بالعمل عن طريق التحكم عن بعد من المحطة الأرضية، على ضوء خريطة إلكترونية، وبخاصية البث المباشر إلى قائد الحادث في غرفة التحكم والسيطرة الأرضية، ومزود بكاميرات حرارية للرؤية الليلية، كما يتميز بتسجيل كل البيانات عن الحادث أوتوماتيكياً، ويطلق نظام الإطفاء في الزورق 1900 ليتر من المياه في الدقيقة، حيث يمكن التحكم بكمية ضغط المياه واتجاهاتها من محطة التحكم الأرضية عن بعد، ويمتاز كذلك بمواصفات ومقاييس تدعم فاعليته في التعامل مع حوادث الحريق.

«القرش» زورق المكافحة والإنقاذ المبتكر