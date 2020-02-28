«القرش» زورق المكافحة والإنقاذ المبتكر

المصدر: دبي- شيرين فاروق

اختتم الدفاع المدني بدبي مشاركته في معرض الابتكار، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أمس، حيث سلط الضوء على مبادراته ومشاريعه الابتكارية ذات النتائج المؤثرة في العمل التخصصي، وجهوده الرامية لترسيخ ثقافة الابتكار وبيئة العمل المؤسسي، وتبني مجموعة من الأفكار الإبداعية لتقديم خدمات جديدة مستحدثة ومتطورة.

وكشف الدفاع المدني في دبي النقاب عن «القرش» زورق المكافحة والإنقاذ، الذي يعتبر أحدث آلياته العاملة في مجال الإطفاء والإنقاذ، ويمتاز بالعمل عن طريق التحكم عن بعد من المحطة الأرضية، على ضوء خريطة إلكترونية وبخاصية البث المباشر إلى قائد الحادث في غرفة التحكم والسيطرة الأرضية، ومزود بكاميرات حرارية للرؤية الليلية، كما يتميز بتسجيل كل البيانات عن الحادث أوتوماتيكياً، ويطلق نظام الإطفاء في الزورق 1900 لتر من المياه في الدقيقة، حيث يمكن التحكم بكمية ضغط المياه واتجاهاتها من محطة التحكم الأرضية عن بعد، ويمتاز كذلك بمواصفات ومقاييس تدعم فعاليته في التعامل مع حوادث الحريق.

كما استعرض الدفاع المدني وحدة التدخل السريع «رابتر»، التي دخلت حيز الخدمة مطلع العام 2020، وتعد مركبة إطفاء وإنقاذ مثالية مواكبة لأحدث المعايير العالمية بقدرتها على التعامل التقني العالي والمؤثر في مواجهة الحرائق والأخطار الناجمة عنها، وزودت بجهاز إطفاء متطور صديق للبيئة لا تصدر عنه أدخنة أو غازات سامة، وصممت وفق مواصفات عالمية لزيادة الفعالية ومؤشرات الأداء في مختلف الحوادث ويبلغ ارتفاعها قرابة المترين، وعرضها نحو الـ 2.5 متر، وطولها يبلغ الـ 5.5 أمتار، فيما تزن 2100 كيلوغرام.

وأكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن المشاركة في الحدث تأتي انطلاقاً من الالتزام بترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى واقع، حيث تم استعراض أحدث المشاريع الابتكارية التي تعكس الطفرة الكبيرة التي حققها الدفاع المدني، بفضل الإمكانيات المتوفرة، والتي تعينه على أداء دوره بكفاءة ومهنية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية على المستوى المحلي والعالمي، وتوظيفه للمسرعات والذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل.