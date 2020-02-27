جهات فائزة: المسابقة أداة نوعية لتحفيز مشاركة البيانات

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

أكدت الجهات الفائزة بـ«تحدّي البيانات أولا‬ً» أن المسابقة أداة نوعية لتحفيز الجهات لمشاركة البيانات.

وقالت حباب موسى من هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «إن الفوز بالجائزة هو ترجمة لجهود امتدت على سنوات تركزت خلال الـ6 أشهر الماضية، معتبرة أبرز إنجازات «بيانات دبي الذكية» هو التأسيس وتأكيد أهمية البيانات ومشاركتها، وأفادت: «أن تبادل البيانات المشتركة أفرزت تنفيذ مشاريع مع جهات أخرى، ومنها تنفيذ 3 مشاريع، فيما يجري العمل حالياً على مشروع جديد مع إحدى الجهات».

وبدوره أكد تمام محمد أخصائي إحصاء في دائرة الأراضي والأملاك الفائز بجائزة أفضل أخصائي بيانات: «أن المسابقة أداة نوعية لتحفز الجهات للالتزام بقانون بيانات دبي من خلال تزويد المنصة بالبيانات وتصنيفها، مشيراً إلى أنهم زودوا المنصة بـ84 حزمة بيانات تم ضخها منها 23 بيانات مفتوحة، و61 مشتركة، ما أفضى إلى تقليص عدد المتعاملين الذين يزورون الدائرة بسبب توفر البيانات على المنصة.

وإلى ذلك قال الدكتور محمد الرضا من هيئة صحة دبي الفائز بقائد البيانات المتميز: «إن الفرق عملت بجد ولا تزال، معتبراً أن وجود كم كبير من البيانات على المنصة أمر مهم ومميز، ويؤكد أن حكومة دبي تسير على الطريق من خلال استثمارها بالبيانات، وأوضح أن الهيئة كانت تضخ البيانات للمنصة بصورة علمية دقيقة بعد تصنيفها حتى لا يكون هناك أي بيانات ليست ذات جدوى، لافتاً إلى إدخالهم أكثر من 160 حزمة بيانات في 6 أشهر».

وبدوره هنأ يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي جميع الفائزين الذين شاركوا في تحدي بيانات دبي، مثمناً الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي تمخض عنها ارتفاع مستوى نضج البيانات وتغذية المنصة، مشيراً إلى تجاوز نسبة الامتثال المتوقعة بـ70% لتصل لـ80%، متحدثاً عن مساعٍ جادة لتحقيق نسبة 100% العام المقبل.

وقال آل ناصر، على هامش التتويج: «إن أكثر من 500 قاعدة بيانات متوفرة على المنصة، الكم الأكبر فيها مفتوح، إلى جانب ما يزيد على مليون زيارة للمنصة ما يؤكد أن المنصة هي بوابة بيانات المدينة والممكنة لعملية التحول الرقمي».

وأفاد: «أن البيانات التي يتم ضخها تزيد وتختلف وستتوفر على المنصة بصورة متواترة، كاشفاً عن استراتيجية وضعتها «دبي الذكية» لاستقطاب الجهات الخاصة، مستهدفين بشكل مبدئي قطاع التجزئة حيث ستكون بياناته متاحة على المنصة خلال الربع الثاني من العام الجاري للمهتمين بهذا القطاع، كما سيتم التوسع أيضاً لإضافة قطاعين من القطاع الخاص، موضحاً أن آلية ضخ البيانات تتم وفق عمل متسلسل بحيث يتم تدقيقها ومراجعتها بحيث يتم إتاحة البيانات الأعلى قيمة.

حمدان بن محمد يعلن عن الجهات الفائزة في "تحدّي البيانات أولاً"